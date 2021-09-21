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اعتقال 40 ضابطا في محاولة الانقلاب في السودان و 18 جنديا ومدنيين اثنين

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:38 م
قوات سودانية
قوات سودانية
وكالات

أعلنت مصادر سودانية، اعتقال 40 ضابطا في محاولة الانقلاب في البلاد و 18 جنديا ومدنيين اثنين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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