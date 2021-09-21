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وزيرة الصحة تناشد المواطنين بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا (فيديو)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:42 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
رقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن العالم يشهد انحصار للموجة الرابعة، بينما في مصر نشهد دخول الموجة الرابعة لكورونا، مناشدة المواطنين بالإقبال على الحصول على لقاحات كورونا.

وأضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسلة "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من المبادرات لتشجيع المواطنين على التسجيل للحصول على لقاحات كورونا، مشددة على أن هناك وفرة في اللقاحات سواء من الانتاج المحلي أو الاستيراد.

وناشدت وزيرة الصحة والسكان، جميع المواطنين فوق سن 18 سنة سواء كانوا من أصحاب الأمراض أو غير مصابين بالأمراض بالتوجه للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم المستهدفين بجنوب سيناء بلقاح كورونا، وتجاوز نسبة الحاصلين على التطعيم 168% من المستهدفين.

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وزيرة الصحة هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا تطعيم كورونا

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