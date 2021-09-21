شاهد ..سمية الخشاب تنعي المشير طنطاوي

نعت الفنانة سمية الخشاب، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي توفي منذ ساعات قليلة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



نشرت "سمية" صورة للمشير طنطاوي، وعلقت عليها قائلة: " توفى إلى رحمة الله تعالى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الجوي الأسبق الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته" .





رحل عن عالمنا، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.