رئيس البيت الفني للمسرح ينعي المشير طنطاوي ويعلن الحداد 3 أيام

نعى الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.



وأصدر البيت الفني للمسرح بياناً قالوا فيه:"ينعي الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن و الأسى المشير محمد حسين طنطاوي ، وزير الدفاع و الإنتاج الحربي و رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، و الذي وافته المنية منذ قليل ".



وأضافوا قائلين:" و إذ تتوقف جميع انشطة البيت الفني للمسرح ابتداءً من اليوم الثلاثاء و حتى غروب شمس الخميس المقبل الموافق ٢٣ سبتمبر الجاري طبقا لحالة الحداد العام ، أسكنه الله فسيح جناته ، و ألهم أهله و محبيه الصبر و السلوان".

