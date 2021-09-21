إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، رد على موقف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد طلائع الجيش، بكأس السوبر المصري.





"مباراة الأهلي والجيش في موعدها"





وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة، أن الجبلاية خاطبت الجهات المعنية لمعرفة مصير المباراة بعد وفاة المشير محمد حسين طنطاوي صباح اليوم.





وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "المباراة سوف تقوم في موعدها بعد الحصول على الموافقة بخوض اللقاء".





وتابع: "تقرر أن يكون هناك دقيقة حداد قبل انطلاق اللقاء المقرر له مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على روح المشير طنطاوي".





ويلتقي الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.