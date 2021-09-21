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"شباب الصحفيين" تنعى المشير طنطاوي: حافظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:51 م
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
نعت جبهة شباب الصحفيين المشير محمد حسين طنطاوي الذي وافتة المنية صباح اليوم، مؤكدة على أن مصر والأمة العربية فقدت رجلا من أشرف الرجال المهمومين بقضايا الوطن والمواطن وقائدا من أعظم القادة ومقاتلا شريفًا من أبطال الجيش المصري العظيم والذي نجح في فترة زمنية عصيبة بالخروج بسفينة الوطن إلى بر الأمان.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة: "سيظل المشير محمد حسين طنطاوي رمزا من رموز الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد وعنوانا للفداء والتضحية على مدار سنوات عمرة في القوات المسلحة الباسلة".

وأضاف طوالة في بيان: "سوف يتوقف التاريخ كثيرا عند نجاحات وبطولات المشير طنطاوي أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر المجيدة ويسطر اسمه بحروف من نور في أنصع صفحاته في كيفية الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه على مدار نصف قرن".

وطالبت الجبهة جموع المصريين الشرفاء الدعاء للمشير طنطاوى أن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته ويجعل قبرة روضة من رياض الجنة ويلهم أسرته والشعب المصري الصبر والسلوان.

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جبهة شباب الصحفيين المشير طنطاوى الفجر ابطال القوات المسلحة

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