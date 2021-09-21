روسيا تسجل 19179 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، 19179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و812 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، 19179 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 19744 إصابة في اليوم السابق)، ما يسجل تراجعا.

وأفادت البيانات والإحصاءات الرسمية، بأن روسيا سجلت منذ بداية الجائحة 7.313.851 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 199808 حالات وفاة، و6.526.111 حالة شفاء.