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بهذه الكلمات.. خالد أنور ينعي المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 01:59 م
خالد انور
خالد انور
نادين نجدي
نعى الفنان خالد أنور المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي توفي منذ ساعات قليلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

نشرزخالد صورة للمشير طنطاوي، وعلق عليها قائلاً" البقاء لله ..توفى إلى رحمة الله تعالى المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الجوي الأسبق " .

رحل عن عالمنا، صباح اليوم، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابن من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق والذى وافته المنية صباح اليوم، وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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