المركزي العُماني يصدر أذون خزانة بقيمة 192 مليون ريال

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 192 مليون ريال (497.57 مليون دولار)، تمثل إجمالي الإصدار المطروح.





وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار لأجل 91 يوماً، بدءاً من غدًا الأربعاء وحتى 22 ديسمبر القادم.





وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.814 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول 99.81 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 0.74663 بالمائة، وبمتوسط عائد سنوي 0.74802 بالمائة.





وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 0.5 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 0.75 بالمائة للفترة نفسها.





وأذون الخزانة هي أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.





وتعرف كذلك أذون الخزانة كأحدى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها من 3 أشهر إلى عام، وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن تعرض حاملها لخسائر، وتباع بسعر خصم.







