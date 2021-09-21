"إيه يو إف" مصر تدعم مستشفى "أهل مصر" بقيمة 10% من إجمالي مبيعات أحد منتجاتها خلال 3 أشهر

أحمد عوف: نسعى لدعم جهود الدولة والمؤسسات الأهلية الهادفة لتنمية المجتمع ودفعه نحو الافضل





صرح أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة "إيه يو إف" مصر، المالكة للعلامة التجارية "أبو عوف"، أن الشركة أطلقت مبادرة لدعم مستشفى "أهل مصر" بقيمة 10% من إجمالي عائدات منتجات مجموعة التوابل الخاصة بها لمدة 3 شهور، وذلك لدعم مصابي الحروق والحوادث.

وقال "عوف"، إن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع مستشفى أهل مصر ممثلاً في الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر في شهر يونيو الماضي، لتقديم 10% من عائدات منتجات مجموعة التوابل الخاصة بها خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ يونيو وحتى أغسطس، وذلك إيمانًا منّا بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات.

وأضاف عوف، أن الدور المجتمعي للشركات في المجتمعات التي تعمل بها هام للغاية، من أجل المساهمة في تنميتها ومساعدتها نحو الأفضل، ولدعم رؤية التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن "أبو عوف" تسعى دائما لإطلاق المبادرات المجتمعية التى تدعم هذه الأهداف أو المشاركة فيها.

وذكر أن تلك الخطوة تأتي اتساقًا مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، وتخصيصه العام المقبل 2022 ليكون عامًا لمنظمات العمل الأهلي، اعترافًا من سيادته بدور تلك المؤسسات في خدمة أهداف الدولة، ومن ثم نؤكد دعمنا لرؤية القيادة السياسية نحو الارتقاء بالمجتمع وتقديم يد العون للحكومة المصرية.

وأكد أحمد عوف، أن(إيه يو إف مصر) ستمضي قدمًا في القيام بدورها المجتمعي خلال الفترة المقبلة، بالعديد من المبادرات الداعمة لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بتقديم خدمات للمواطن المصري، بهدف مساندة تلك المؤسسات الوطنية على القيام بدورها في خدمة المواطنين وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا.



