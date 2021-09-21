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غرفة بورسعيد تنظم المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (تفاصيل)

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:51 م
المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات
المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات
شيماء الريس
نظمت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعدة، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (ACI)، وذلك بمقر الغرفة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة مني ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والأستاذ الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والأستاذ خالد ناصف، مستشار التكنولوجيا والجمارك بشركة MTS، ونواب بورسعيد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات مصلحة الجمارك وأعضاء جمعية مستثمري جنوب بورسعيد وجمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة، ورؤساء وأعضاء الشعب التجارية ورجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي
وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة سابقًا، الذي توفى اليوم، تقديرًا لعطائه في خدمة الوطن.

ووجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد لدوره وتفاعله مع جلسات منتدى بورسعيد الاقتصادي الثالث، والدعم الكبير الذي ساهمت فيه الغرفة لإنجاح المنتدى، وكذلك نجاح تنظيم معرض "صنع في بورسعيد"، كما وجه الشكر لرجال الأعمال والمشاركين بالمعرض الذي أوضح عظمة بورسعيد في التجارة والصناعة والتكامل بينهما.

منظومة التسجيل المُسبق الشحنات
وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بالحوار الدائر بين جميع الأطراف بشأن منظومة التسجيل المُسبق الشحنات، والهادف إلى استمرار التقدم للأمام، والرد على أي استيضاحات، مؤكدًا على أن الدولة المصرية تقفز للأمام في كل المجالات ولديها القدرة على حل أي شكاوى في إطار المصلحة العامة للدولة، وتطبيق منظومة التحول الرقمي في كافة القطاعات.

ورحب محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال كلمته بالمؤتمر، بالمحافظ اللواء عادل الغضبان، والمشاركين بالمؤتمر، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية ببورسعيد تولي اهتمامًا بالغًا وأهمية كبيرة منذ بداية طرح نظام الـ(ACI)، وتم مناقشة الموضوع في مجلس إدارة الغرفة، وعقد المجلس جلسات استماع وحوار مجتمعي واجتماعات مطولة مع الشعب التجارية وكافة الأنشطة التجارية الأخرى، فضلًا عن تنظيم مؤتمرين بحضور قيادات بمصلحة الجمارك وشركة MTS ورؤساء الشعب التجارية ورجال الأعمال والمستوردين والمصنعين، ثم حضور ندوة تعريفية بالقاهرة بدعوة من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وكذلك اتصالات مكثفة ومتواصلة مع جميع القيادات والجهات المعنية.

وعرض رئيس الغرفة بعض مطالب ومقترحات الغرفة الخاصة بتطبيق النظام في بورسعيد ومنها: الاستيراد برسم المنطقة الحرة، واستيراد السلع المستعملة، ومخازن الترانزيت، وقطع غيار السفن الواردة بالشحن البحري، والاستخدام الشخصي، ونشاط الوكالة الملاحية.

وشهد الاجتماع حوارًا مفتوحًا بين الحضور، وعرض رؤساء وأعضاء الشعب التجارية مطالبهم، والاتفاق على إرسال مذكرة إلى دكتورة منى ناصر، والشحات غتوري، بشأن مطالب الغرف لدراستها وإيجاد حلول لها.
غرفة بورسعيد تنظم المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (تفاصيل)
غرفة بورسعيد تنظم المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (تفاصيل)
غرفة بورسعيد تنظم المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (تفاصيل)
غرفة بورسعيد تنظم المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (تفاصيل)
غرفة بورسعيد تنظم المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (تفاصيل)
غرفة بورسعيد تنظم المؤتمر الثالث لنظام التشغيل المُسبق للشحنات (تفاصيل)

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