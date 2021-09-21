شاهد.. مذيعات يستبدلن ملابسهن الملونة بأخرى سوداء حدادًا على المشير طنطاوي

استبدلن مذيعات التليفزيون المصري ملابسهن الملونة بأخرى سوداء، بعدما تم إعلان خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.



وظهرت مذيعات برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الاولى، في بداية البرنامج بملابسهن العادية، وعقب إعلان خبر وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، تم إعلان الخروج لفاصل وعادت المذيعات وهن مرتديات ملابس سوداء حدادًا على القائد العسكري الراحل.



وتوفي المشير حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وولد في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية عام 1956، وشارك في أكثر من حرب خاضتها مصر، كان أبرزها نصر أكتوبر 1973.



كما تولى أكثر من منصب، كان أهمها وزير الدفاع في الفترة ما بين عامي 1991 و2012 وتولى إدارة شؤون البلاد بعد أحداث 25 يناير 2011، وخاض 5 حروب نظامية إبان فترة خدمته في الجيش المصري، فبعدما تخرج وانضم بشكل رسمي للخدمة في صفوف الجيش المصري، كانت من أولى مهامه ضمن تكليفات القيادة السياسية والعسكرية لمصر في هذا البلاد لرجال القوات المسلحة مواجهة "العدوان الثلاثي" على مصر، عندما كان قائدا لفصيلة مشاة، ثم شارك في حرب يونيو 1967 كقائد لسرية سرية مشاة.