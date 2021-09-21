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السجن المشدد 5 سنوات لعامل أحدث بشقيقه عاهة مستديمة في حلوان

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:55 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم سامي محمد قرني محمد -ـ عامل لاتهامه بضرب شقيقه واحداث عاهة مستديمة له بحلوان، بالسجن المشدد 5 سنوات.

السجن المشدد 5 سنوات
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار جمال السمري وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنه تعدي بالضرب على شقيقه المجني عليه عبدالوهاب محمد مع سبق الإصرار على إثر خلاف سابق بينهما، فعقد العزم وبيت النية على إيذائه وأعد لذلك الغرض مخطط إجرامي استهله بتجهيز أداة بطشه "تال الوصف" ونفاذا لما وغر بصدره من طغينة تجاه غريمه ورجاحة عقله من فكرة خبيثة توجه إلى حيث أيقن تواجد خصمه وما أن ظفر به عاجله بضربة باستخدام سلاحه الحاد استقرت في رأسه واتبعها بأخرى قاصدا ذات المكان واتقاها ضحيته بيده اليسري، فاستقرت بها فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها متمثلة في ضمور باليد اليسرى وإعاقة بحركة ثني أصابعها وإعاقة بحركة رفع الذراع الأيسر لأعلي قدرة نسبتها حوالي 30 %، كما أحرز سلاحا أبيضا " كاذلك" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية لحيازتها.

عاهة مستديمة
وتضمنت شهادة المجني عليه في القضية بأن أكد أنه لوجود خلاف سابق بينه وشقيقه المتهم علي أثره فوجئ بحضوره وبحوزته "كازلك" وما أن ظفر به عاجله بضربة مستخدمًا سلاحًا بحوزته استقرت في رأسه فاتبعها بأخري قاصدا ذات المكان إلا أنه اتقاها فاستقرت بيده اليسري فسقط أرضا ونقل للمستشفى وقد تخلف جراء ذلك عاهة مستديمة، وشهد مجري التحريات بالقضية أنه وفق التحريات الأمنية قد أكدت صحة الواقعة.

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عاهة مستديمة عامل شقيق حلوان السجن المشدد

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