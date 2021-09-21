Advertisements

الصحة السعودية تعلن تسجيل 69 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 02:55 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

 

 وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة وتعافي (489) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6368)؛ منها (836) حالة حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (393.377) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (380.305) حالات.

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 17 ساعة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 15 دقيقة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان خلال أيام.. شوبير يفجر مفاجأة عن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني بالإسم

منذ 42 دقيقة

نبأ سار لجماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ 37 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:08 م

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

03:08 م

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

01:46 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements