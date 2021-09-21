البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الدبيبية

أعلن البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة، حسبما أفادت وسائل إعلام أوروبية.

وكان عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قال إن جلسات اللجنة العليا المصرية الليبية انعقدت على مدار اليومين الماضيين لإعداد عدد من مذكرات التعاون بين البلدين.

وأشار "الدبيبة"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء المصري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الشعور بالمسئولية كان غالب على اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية بهدف تطوير التعاون والعلاقات بين البلدين، مضيفا أن وجود حكومة الوحدة الوطنية الليبية في مصر هو رسالة إقليمية للدور المصري في المنطقة.

وشدد على ضرورة أن تعمل الشركت والوزارت على أن نرى مذكرات التفاهم واقع ملموس خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الإرادة السياسية الفاعلة هى المحرك لعلاقات التعاون بين البلدين.