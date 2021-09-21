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عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني بالإسم
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:03 م
محمد عبدالعظيم الشيخ
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل نتيجة لثانوية العامة 2021 الدور الثاني برقم الجلوس بعد أن اعتمد الوزير النتيجة وذلك لشعبتي العلمي والأدبي، ومدارس المتفوقين والمكفوفين أيضاً.
وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، قد انطلقت يوم 4 سبتمبر الحالي واستمرت حتي يوم 13 سبتمبر، وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 سنضمون للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لجميع الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الثانى والبالغ عددهم قرابة 140 ألف طالب وطالبة، لافتة إلى أن أعمال التصحيح تمت على غرار الدور الأول بشكل إلكترونى وفق نماذج إجابات.