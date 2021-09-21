عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني بالإسم

وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، قد انطلقت يوم 4 سبتمبر الحالي واستمرت حتي يوم 13 سبتمبر، وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 سنضمون للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021.

وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، قد انطلقت يوم 4 سبتمبر الحالي واستمرت حتي يوم 13 سبتمبر، وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 سنضمون للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021.