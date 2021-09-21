عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، النطق بالحكم على 8 متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ عقار جسر السويس المنهار، الذي أدى إلى مصرع 25 شخصًا من السكان والعاملين بأحد مصانع العقار، و25 مصابًا آخرين.



الأحكام المقررة

حيث أصدرت الحكم في القضية رقم 11501 لسنة 2021 ضد كل من أسامة محمد أبو الحسن وعادل محمد أبو الحسن وإيمان محمد أبو الحسن وسحر محمد أبو الحسن ورجاء محمد أبو الحسن ومحمد محمود محمد وعلي عبد الحليم حسين وعبد الغني حميدة عبد الغني ووليد محمود محمد حضوريًا للمتهم الأول والسادس والسابع والتاسع وغيابيا للمتهم الثامن بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وحضوريًا للثاني والثالث والرابع وغيابيا للخامس بالحبس لمدة سنة مع الشغل مع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.





المحاكمة الجنائية

وكانت النيابة العامة، أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.



يذكر أن حادث انهيار عقار في منطقة جسر السويس أسفر عنه مصرع مواطن وإصابة 49 آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم توجيه تهمة الإهمال والتسبب في إصابتهم للمقاولين.



