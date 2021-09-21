Advertisements

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:08 م
قضية عقار جسر السويس المنهار
قضية عقار جسر السويس المنهار
مـروة هيـكل
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، النطق بالحكم على 8 متهمين في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ عقار جسر السويس المنهار، الذي أدى إلى مصرع 25 شخصًا من السكان والعاملين بأحد مصانع العقار، و25 مصابًا آخرين.

الأحكام المقررة 
حيث أصدرت الحكم في القضية رقم 11501 لسنة 2021 ضد كل من أسامة محمد أبو الحسن وعادل محمد أبو الحسن وإيمان محمد أبو الحسن وسحر محمد أبو الحسن ورجاء محمد أبو الحسن ومحمد محمود محمد وعلي عبد الحليم حسين وعبد الغني حميدة عبد الغني ووليد محمود محمد حضوريًا للمتهم الأول والسادس والسابع والتاسع وغيابيا للمتهم الثامن بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وحضوريًا للثاني والثالث والرابع وغيابيا للخامس بالحبس لمدة سنة مع الشغل مع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.


المحاكمة الجنائية
وكانت النيابة العامة، أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

يذكر أن حادث انهيار عقار في منطقة جسر السويس أسفر عنه مصرع مواطن وإصابة 49 آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم توجيه تهمة الإهمال والتسبب في إصابتهم للمقاولين.

الكلمات المفتاحية

قضية عقار جسر السويس المنهار عقار جسر السويس المنهار الحكم في قضية عقار جسر السويس المنهار أحكام بقضية عقار جسر السويس المنهار

أخبار تهمك

نبأ سار لجماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني بالإسم

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 17 ساعة

الإعلان خلال أيام.. شوبير يفجر مفاجأة عن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ 40 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

تم غلقه وتشميعه قبل انهياره.. كل ما تريد معرفته عن عقار جسر السويس المنهار

ننشر أقوال رئيس حي السلام في واقعة عقار جسر السويس المنهار

ننشر أقوال المصابين من عقار جسر السويس المنهار

تجديد حبس المتهمين في عقار جسر السويس المنهار

خاص.. محافظة القاهرة تخصص وحدات سكنية لمتضرري عقار جسر السويس المنهار

النائب العام يأمر بتقديم تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار عقار بحي السلام

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:08 م

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

03:08 م

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

01:46 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements