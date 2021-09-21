خاص - تعديل موعد مباراة المريخ وبلبيس في افتتاح القسم الثاني





اعلن مسؤلي نادى المريخ البورسعيدي عن تاجيل لقاء الفريق الاول للكره بالنادي مع نظيره بلبيس ضمن لقاءات الجوله الاولى للمجموعه الثانيه بدورى القسم الثانى لمده 24 ساعه





ياتي هذا التأجيل بسبب اقامة اجتماع الجمعية العمومية لنادي المريخ في يوم الجمعه الموافق 1 اكتوبر وهو نفس اليوم المقرر إقامه الجوله الاولى للدوري فيه .





و تقام المباراة يوم السبت الموافق 2 أكتوبر على ملعب جوت بلبيس ، وبذلك تكون هذه المباراة هي أول مؤجلات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني .