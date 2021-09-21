دعاء عامر ناعية المشير طنطاوي: مشوار طويل في خدمة الوطن (فيديو)

نعت الإعلامية دعاء عامر، المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.





وقالت "دعاء"، خلال تقديمها برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء،: "إن لله وإن إليه راجعون، والبقاء لله في وفاة المشير طنطاوي"، مؤكدة أن المشير طنطاوي هو مشوار طويل في خدمة الوطن وحياة حافلة، داعية الله أن يرحم ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان.





وتوفي المشير حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وولد في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية عام 1956، وشارك في أكثر من حرب خاضتها مصر، كان أبرزها نصر أكتوبر 1973.



