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دعاء عامر ناعية المشير طنطاوي: مشوار طويل في خدمة الوطن (فيديو)
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:09 م
رقية جمال
نعت الإعلامية دعاء عامر، المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.
وقالت "دعاء"، خلال تقديمها برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء،: "إن لله وإن إليه راجعون، والبقاء لله في وفاة المشير طنطاوي"، مؤكدة أن المشير طنطاوي هو مشوار طويل في خدمة الوطن وحياة حافلة، داعية الله أن يرحم ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله الصبر والسلوان.
وتوفي المشير حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وولد في 31 أكتوبر عام 1935، وتخرج من الكلية الحربية عام 1956، وشارك في أكثر من حرب خاضتها مصر، كان أبرزها نصر أكتوبر 1973.
كما تولى أكثر من منصب، كان أهمها وزير الدفاع في الفترة ما بين عامي 1991 و2012 وتولى إدارة شؤون البلاد بعد أحداث 25 يناير 2011، وخاض 5 حروب نظامية إبان فترة خدمته في الجيش المصري، فبعدما تخرج وانضم بشكل رسمي للخدمة في صفوف الجيش المصري، كانت من أولى مهامه ضمن تكليفات القيادة السياسية والعسكرية لمصر في هذا البلاد لرجال القوات المسلحة مواجهة "العدوان الثلاثي" على مصر، عندما كان قائدا لفصيلة مشاة، ثم شارك في حرب يونيو 1967 كقائد لسرية سرية مشاة.