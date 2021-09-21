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النائب العام ينعى المشير طنطاوي: بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:11 م
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
مـروة هيـكل
أصدر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بيانا نعى فيه المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وجاء نص البيان كالآتي:

"*بسم الله الرحمن الرحيم*

*{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}*

«السيد المستشار النائب العام» ينعي رجلًا من أبطال مصر وقائدًا حكيمًا من خُلَّص أبنائها، فقيد مصر كلها.

«السيد المشير محمد حسين طنطاوي» القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي بذل كلَّ غالٍ ونفيسٍ في الدفاع عن الوطن بكل عزةٍ وكرامةٍ متحملًا المسئولية بكل صدق وشرف، بشجاعة المبصر وصبر الحكماء.

ويعرب « المستشار النائب العام» باسمه وباسم كافة أعضاء النيابة العامة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة ويسكنه فسيح جناته".

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