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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:15 م
ريما خليفة
اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالبا/طالبة، حضر منهم 153794 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالبا/طالبة بنسبة 87%.
ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الرابط التالي: اضغط هنا
وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالبا/طالبة، حضر منهم 153794 طالبا/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالبا/طالبة بنسبة 87%.
ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الرابط التالي: اضغط هنا