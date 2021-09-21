عفاف مصطفى تكشف عن أزمتها مع منتج فيلم "روحي لك" وتؤكد: خذلني نفسياً





فيلم" روحي لك" بطولة منة فضالى، مروة عبد المنعم، مدحت تيخا، إسلام إسماعيل، عمرو عبد العزيز، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج مازن نيازي.

أعربت الفنانة عفاف مصطفى عن استيائها الشديد من منتج فيلم "روحي لك"، ومن أحد الفنانين الشباب، لإصراره على حذف معظم مشاهدها، مؤكدة على أن هذا الأمر أرهقها نفسياً، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".كتبت عفاف مصطفى منشورًا قالت فيه:"جهازي العصبي اتدمر ونفسيتي صفر وبكيت مع نفسي لما عنيه ورمرت في سني ده".وتابعت قائلة :"انضميت لفيلم" روحي لك" عجني الدور ومساحته حلوه هتضيف لي بعد طول صبر بلا شغل من رمضان اللي فات وقانعة إن دي أرزاق، روحت اوردي شايله ملابسي وآمالي وسعادتي، منمتش من فرحتي إني بكرة عندي تصوير فضلت مشدودة لساعة الذهاب صباحاً للأوردر، ساعات عديدة تمر ولا تنتهي سمعت كل آذان الفجر وأنا رايحة الشغل، ومر عليه 2 فجر تاني بلا نوم 72 ساعة صاحية في لوكيشن ولم تغفل لي عين لأصور مشهدين من 7مشاهد كل دوري".وتابعت قائلة :" وفجأة ممثل شاب معروف مقدرش يستحمل 7ساعات انتظار وترك اللوكيشن وكان شغلي معاه في مشاهده ليحزف بقيت دوري واتنكد وأفضل في اللوكيشن لتصوير مشهد مع حد تاني، فيؤجل المشهد الأخير كمان وأروح بيتي لم أستطع النوم فجهازي العصبي توقف تماماً فأتعامل مع المنوم لأنام 4ساعات فقط، فأقوم بمهمة أخرى وهي توفير مكان تصوير للفيلم لوكيشن تطوعت بتوفيره لهم بمقابل مادي طبعاً، عملت عملية انتحاريه لتوفير مبالغ كبيره للإنتاج ووفرت لهم ما طلبوه وفضلنا نصور 24ساعة بلا هوادة في المكان الجديد علي أمل إن ليا المشهد المؤجل ومع ذلك لم يتم بسبب إرهاق كرو العمل وتعبهم وأنا الوحيدة اللي صامدة عشان أصور مشهدي وأنا الوحيدة الأكبر سناً".وأضافت قائلة:" بتحامل على نفسي وفوق ذلك لم أجد كلمة شكر بل تعنيف لي وعدم اعتراف من قبل كرو الإنتاج بل وصلنا لعتاب بصوت عالي في مكان لا يصلح فيه تعليه أصوات، لم يحملوا لي جميل، وفكرت بجدية مما ترضت له من داب جسماني ونفسي أن اقنع نفسي بترك المحال المرهق الذي يسرق منا العمر بلا هوادة ولا رحمة".وأختتمت كلامها قائلة:" عزائي الوحيد إحتواء المنتج الشاب عمرو طنطلوي لأزمتي والاطمئنان عليه طوال الوقت تلفونيا والراجل مقصرش في مطالبي لكن كروا الإنتاج التابع له واللي انصهرت في تقديم الخدمات لهم خذلني نفسياً وصحياً، هل يتبقي لي في العمر بقية لأدمر ما تبقي لي، ربما سنوات تعد علي أصابع اليد الواحده أو أقل أو أكثر، دي ضريبة بندفها مقابل العشق للأشياء، لا تشجعوا أحبائكم بالالتحاق بالمحال الفني إن كانوا ينبهرون به".