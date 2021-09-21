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السودان: ‏البرهان ودقلو يزوران سلاح المدرعات المسؤول بعض قادته عن محاولة الانقلاب

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:18 م
البرهان
البرهان
وكالات

أعلنت مصادر سودانية، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح ‏البرهان، والنائب الأول لرئيس المجلس، يزوران سلاح المدرعات المسؤول بعض قادته عن محاولة الانقلاب.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، اليوم الثلاثاء، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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