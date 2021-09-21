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الاسترليني يهيط لأدنى مستوى في شهر أمام الدولار

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر

هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهر أمام الدولار الأمريكي اليوم متضررا من موجة مبيعات عالمية أثارتها مشاكل عملاق العقارات الصيني إيفرجراند إلى جانب حالة عدم اليقين التي تحيط بالسياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي وقفزة في أسعار الغاز.

وتراجع الاسترليني 0.67% أمام العملة الخضراء إلى 1.3650 دولار بحلول الساعة 1820 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ 23 أغسطس.

وفي مقابل العملة الأوروبية، انخفض الاسترليني 0.52% إلى 85.79 بنس لليورو وفقا لرويترز.


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