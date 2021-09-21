الزراعة: القطاع يساهم بـ27% من فرص العمل داخل مصر (فيديو)

قال الدكتور علي حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية تولي قطاع الزراعة اهتماما غيرا مسبوقا في تاريخ الدولة المصرية؛ لكون قطاع الزراعة أحد القطاعات الهامة التي ترتكز عليها كثير من الصناعات الأخرى.





وأضاف "حزين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الزراعة تساهم بـ 15% من الناتج المحلي و17% من إجمالي الصادرات السلعية، وتوفر 27% من فرص العمل داخل مصر.



