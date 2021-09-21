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الزراعة: القطاع يساهم بـ27% من فرص العمل داخل مصر (فيديو)
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:29 م
رقية جمال
قال الدكتور علي حزين، رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية تولي قطاع الزراعة اهتماما غيرا مسبوقا في تاريخ الدولة المصرية؛ لكون قطاع الزراعة أحد القطاعات الهامة التي ترتكز عليها كثير من الصناعات الأخرى.
وأضاف "حزين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن الزراعة تساهم بـ 15% من الناتج المحلي و17% من إجمالي الصادرات السلعية، وتوفر 27% من فرص العمل داخل مصر.
وتابع رئيس جهاز مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة أثبت أنه أحد القطاعات الصلبة والهامة خاصة أثناء جائحة كورونا، والتي أثرت على نقص السلع الزراعية والأساسية بكثير الدولة، ولكن في مصر لم يحدث أي اهتزاز في القطاع او أي نقص في المواد الزراعية الأساسية أو زيادة في الأسعار مبالغ فيها؛ نتيجة دعم الدولة لهذا القطاع.