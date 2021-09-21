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موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:00 م
صلاح
صلاح
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول نظيره برينتفورد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول المقبلة..

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب برينتفورد.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

يذكر أن نادي ليفربول قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره فريق كريستال بالاس بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشيء فى الجولة الماضية.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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