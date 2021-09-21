Advertisements

١٧ فيلماً في مسابقة الأفلام القصيرة بـ"الإسكندرية السينمائي"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:33 م
مهرجان الإسكندرية السينمائي
مهرجان الإسكندرية السينمائي
سعد نبيل

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط للدورة الـ٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، بعضوية كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الأسبانية نايرا سانز فوينتس و الناقد الألماني توماس كاسكي.
 
و تضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما وهم الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج ابانوب يوسف، الفلسطيني "اورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب"للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا واستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي و كويكيا.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الاسكندريه السينمائي

أخبار تهمك

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ حوالي 22 ساعة

الإعلان خلال أيام.. شوبير يفجر مفاجأة عن تقليص عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ 41 دقيقة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ ساعتين

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني بالإسم

منذ ساعة الا ربع

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

نبأ سار لجماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم.. انطلاق الدورة الـ٣٥ لمهرجان "الإسكندرية السينمائي"

الإسكندرية السينمائي يعلن بدء دورته الـ35 بـ"100 سنة ثورة" ومشاهد من "بين القصرين" (صور)

نبيلة عبيد عن تكريمها بالإسكندرية السينمائي: "أنا من المحظوظين" (فيديو)

إلهام شاهين: "افتكرت عادل إمام بيعاكسني وقفلت السكة في وشه قبل تصوير الهلفوت"

مهرجان الإسكندریة السينمائي ينفي مشاركة أفلام لدول لا تدعم الوحدة العربية

"الإسكندرية السينمائي" يحتفي بالسينما السورية في دورته الـ ٣٧

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:08 م

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

03:08 م

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

01:46 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements