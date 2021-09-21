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موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:00 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمود دياب
أعلن مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، عن موعد مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام نظيره منتخب ليبيا.


وكشف اتحاد كرة القدم المصري عن موعد المباراتين يومي 8 و11 أكتوبر المقبل، في تمام التاسعة بتوقيت مصر.


ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيريا وديا يوم 30 سبتمبر الجاري في ملعب برج العرب في الإسكندرية استعدادا لمباراتي ليبيا.


وكان حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مجريات مواجهة منتخب الأخيرة أمام منتخب الجابون.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر انجولا الجابون

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