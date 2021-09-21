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عاجل.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم منتخب مصر

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:30 م
بيراميدز
بيراميدز
محمد زويد
طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سرعة التعاقد مع نجم منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


الجميع داخل بيراميدز يجتمع على التعاقد مع نجم الإسماعيلي

حيث كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن وجود رغبة قوية أجتمع عليها الجهاز الفني والإداري بالتعاقد مع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن مسئولى السماوي قاموا بالتواصل مع إدارة الإسماعيلى لطلب التعاقد مع اللاعب بعرضين من أجل حسم الصفقة قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية والمقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

حيث قاموا مسئولى السماوي بتقديم عرض مادي لشراء اللاعب، وتقديم عرض أخر يتضمن صفقة تبادلية بين الفريقين وتم وضع كلا من إبراهيم حسن وجون أنطوي للعبي الدراويش سابقاً وبيراميدز حالياً بها.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة قرار من النادي الإسماعيلي سواء بالموافقة أو بالرفض.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الدوري المصري الإسماعيلي

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