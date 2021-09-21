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دهس شرطيين إسرائيليين في مستوطنة نهاريا

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
وكالات

دهست سيارة، اليوم الثلاثاء، شرطيين إسرائيليين في مستوطنة نهاريا، أحدهما توفي متأثرا بإصابته، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

 

وأصدرتشرطة الاحتلال، بيانًا قالت فيه إنها تلقت تقريرًا حول دهس ضابط شرطة ومتطوع عند نقطة تفتيش على طريق 4.

 

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية إن الشرطي والمتطوع أصيبا بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى مركز الجليل الطبي في نهاريا ليخضعا لعمليات الإنعاش.

 

وتجري الشرطة، مطاردة حاليا للسيارة بمساعدة مروحية، ونشرت حواجز في جميع أنحاء المنطقة الشمالية، فيما الدوافع لا تزال غير واضحة.

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