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ترتيب هدافي الدوري الأيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 03:30 م
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
أميرة فطيم
يعتلي تشيرو إيموبيلي، نجم فريق لاتسيو صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الممتاز، برصيد 5 أهداف، متفوقا بفارق هدف عن جواو بيدرو، لاعب فريق كالياري، صاحب المركز الثاني.

ترتيب هدافي الدوري الأيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

ورفع تشيرو رصيده التهديفي بعدما أحرز هدفًا في الجولة الرابعة أمام فريق كالياري، والتي سجل فيها أيضا بيدرو هدف.

كما أضافا نجمي إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو، هدفا لرصيدهما، خلال مواجهة الفريق أمام بولونيا.

وأحرز لورينزو بيليجريني لاعب روما هدفًا أمام فريق هيلاس فيرونا، فيما سجل خاليدو كوليبالي، نجم نابولي هدف امام أودينيزي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:-

1- تشيرو إيموبيلي، لاتسيو، 5 أهداف.
2- جواو بيدرو، كالياري، 4 أهداف.
3- إدين دجيكو، إنتر ميلان، 3 أهداف.
4- لورينزو بيليجريني، روما، 3 أهداف.
5- جوردان فيريتو، روما، 3 أهداف.
6- لاوتارو مارتينيز، إنتر ميلان، 3 أهداف.
7- دوشان فلاهوفيتش، 3 أهداف.
8- فرانشيسكو كابوتو، سامبدوريا، هدفان.
9- فيليب جوريتشيتش، ساسولو، هدفان.
10- خاليدو كوليبالي، نابولي، هدفان.

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