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عماد الدين حسين ناعيا المشير طنطاوي: شخصية وطنية من طراز فريد

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نعى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، قائلًا: "كان رجلا عظيمًا محبًا لبلده وغيورًا عليها".

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن المشير طنطاوي كان شخصية وطنية من طراز فريد، معقبًا: "مش صدفة أن تمر مصر من الفترة الصعبة اللي مرت بها وتحافظ على استقرارها وتماسكها وقوتها إلا بفضل القوات المسلحة التي كان رئيسها وقائدها المشير طنطاوي".

وتابع رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن المؤسسة العسكرية المصرية متفردة وهي مؤسسة وطنية بامتياز، والمؤسسة العسكرية خير تعبير عن الشعب المصري بجميع فئاته وأفراده.

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