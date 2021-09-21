عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف صفقة الموسم

بات نادي بيراميدز قريبًا من إبرام التعاقد مع المغربي وليد الكرتي لاعب الوداد البيضاوي لتدعيم صفوف الفريق السماوي في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.





وتوصل نادي بيراميدز إلى اتفاق شبه نهائي مع نادي الوداد المغربي للتعاقد مع الكرتي وتدعيم صفوف الفريق المصري.





ومن المنتظر أن يصل الكرتي خلال الساعات القليلة المقبلة إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة.





الجدير بالذكر أن بيراميدز تعاقد مع صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الحالي حيث ضم فخر الدين بن يوسف من الإسماعيلي وعبد الله مجدي من بيراميدز.