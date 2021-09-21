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شاهد.. السيسي يقدم واجب العزاء لأسرة المشير حسين طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم واجب العزاء لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على هامش حضوره مراسم جنازته العسكرية.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات للمسلحة مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وشارك في الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة.

وأجريت مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، الذي حمل اسم الراحل بالتجمع وأصبح أشهر مساجد مدينة القاهرة منذ تم افتتاحه في 9 مارس 2015 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بإنشائه القوات المسلحة المصرية، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، تخليدًا لدوره الوطني في تاريخ مصر.
شاهد.. السيسي يقدم واجب العزاء لأسرة المشير حسين طنطاوي
شاهد.. السيسي يقدم واجب العزاء لأسرة المشير حسين طنطاوي

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