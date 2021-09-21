شاهد.. السيسي يقدم واجب العزاء لأسرة المشير حسين طنطاوي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم واجب العزاء لأسرة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، على هامش حضوره مراسم جنازته العسكرية.





وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات للمسلحة مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.





وشارك في الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة.



