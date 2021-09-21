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الخميس.. رامي صبرى ضيف "أجمد 7" على "نجوم أف.إم"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:53 م
رامي صبري
رامي صبري
الفجر الفني
يحل الفنان رامى صبرى، بعد غداً الخميس، ضيفاً على برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبدالله، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، ليتحدث عن نجاحه الكبير خلال موسم الصيف.

وقدم رامى صبرى خلال الأسبوع الجارى حفلين دفعة واحدة في محافظة الإسكندرية وسط حضور جماهيرى كبير، بجانب باقى حفلاته على مدار الموسم بأكمله، ويعلن رامى صبرى خلال الحلقة عن موعد أغنيته الجديدة المقبلة التى يحضر لها، بجانب الحديث عن أعماله الفنية التى يحضر لها.

يذكر أن برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، يذاع من الأحد للخميس عبر إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم TV”، وتقدمه المذيعة جيهان عبدالله.

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