شاهد.. مراسم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي بحضور السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات للمسلحة، مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.





وشيع جثمان الراحل ملفوفا في علم مصر على عربة تجرها الخيول، وأمامه النياشين والأوسمة العسكرية التي حصل عليها، وتم إطلاق المدفعية تكريما له.





وشارك في الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة.



