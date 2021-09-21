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شاهد.. مراسم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي بحضور السيسي
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:17 م
رقية جمال
تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات للمسلحة، مراسم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي رحل عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.
وشيع جثمان الراحل ملفوفا في علم مصر على عربة تجرها الخيول، وأمامه النياشين والأوسمة العسكرية التي حصل عليها، وتم إطلاق المدفعية تكريما له.
وشارك في الجنازة القائد العام للقوات للمسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار رجالات الدولة.
وأجريت مراسم الجنازة من مسجد المشير طنطاوي، الذي حمل اسم الراحل بالتجمع وأصبح أشهر مساجد مدينة القاهرة منذ تم افتتاحه في 9 مارس 2015 على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقامت بإنشائه القوات المسلحة المصرية، وأطلق عليه اسم المشير طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام الأسبق للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، تخليدًا لدوره الوطني في تاريخ مصر.