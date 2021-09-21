"كتم أنفاسها لسرقتها".. تفاصيل مقتل مُسنة على يد فني دش بالعمرانية

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل مُسنة على يد عامل ويعمل فني دش، لسرقتها بالعمرانية.



وأفادت التحقيقات، أن المسنة تعيش بمفردها وتبلغ من العمر 80 عامًا، وأن المتهم استغل أنها تعيش بمفردها وكام يتردد عليها، وفي يوم الواقعة ذهب إليها وبمجرد دخوله للمنزل قام بكتم أنفاسها وسرق مصوغاتها الذهبية وفر هاربًا.



كان تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف المقدم إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أن الضحية تبلغ من العمر 80 سنة، تقيم بمفردها، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.



وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الذي يشرف عليه العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، ويشارك به المقدم محمد الجوهري وكيل فرقة المباحث الجنائية، أن المجني عليها تعرضت لكتم أنفاسها مما أسفر عن مقتلها، بدافع السرقة.



وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق



