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إصابة سيدة في سقوط بلكونة منزل بالفيوم

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:24 م
أرشيفية
أرشيفية
الفيوم : ريهام على
انهارت بلكونة منزل قديم بشارع مصطفى باشا بمدينة الفيوم، مما أدى إلى إصابة سيدة تصادف تواجدها تحت العقار عقب سقوط بلكونته.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أمير السحلي مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغًا من سكان شارع مصطفى باشا بنطاق القسم، بسقوط بلكونة منزل قديم على تجار خلال جلوسهم أسفلها.

على الفور، هرع ضباط قسم شرطة ثان الفيوم، بقيادة المقدم حسين فؤاد، رئيس مباحث القسم، لمكان الواقعة، كما جرى استدعاء ضباط الحماية المدينة، لإزالة حطام البلكونة وإنقاذ المصابين، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا خوفًا من سقوط باقي المنزل، كما جرى إخلاء المحال التجارية الواقعة أسفل العقار والعقارين المجاورين، بالإضافة إلى إخلاء العقار من السكان وانتداب لجنة من الحي والإدارة الهندسية بمجلس المدينة لمعاينة العقار، وبيان حالته إذا كان آيلًا للسقوط من عدمه خوفًا من أن ينهار ويتسبب في كارثة.

وجرى استدعاء سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود مصابين من عدمه، فيما أكدت المصادر الأمنية إصابة سيدة في العقد الخامس من العمر كانت تتحدث مع التجار لحظة إنهيار البلكونة، وتم انتشالها من تحت الأنقاض.

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