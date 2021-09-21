العثور على جثة مسن داخل فندق شهير بالعجوزة

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة عجوز داخل فندق شهير بمنطقة العجوزة وسط المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد هاني الشعراوي رئيس قطاع الشمال، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة عجوز داخل إحدى الفنادق الشهيرة بمنطقة العجوزة.



وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة "زياد الأبيض"، يرتدي ملابسه كاملة، وعدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثة.



وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أن وفاته إثر تعرضه لهبوط بالدورة الدموية وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.



وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



