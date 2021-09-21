Advertisements

وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:28 م
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
محمد كشك
افتتح الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، المرحلة الثانية لمبنى كلية الآداب الجديد، والتى تشمل تسليم عدد 100 طالب لكل مدرج، كما قام بوضع حجر الأساس لبداية المرحلة الثالثة لإنشاءات مبنى كلية الآداب الذى يتكون من مبنى المسرح بالإضافة إلى 3 مدرجات بسعة 600 طالب بكل مدرج.

مبنى كلية الآداب الجديد
رافق رئيس الجامعة، خلال الافتتاح، الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، والدكتور وائل البرعى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور مسعد سليمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير وحيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم بركات عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد غنيم عميد الكلية الأسبق ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

رئيس جامعة المنصورة
ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة أن استكمال الانشاءات الخاصة بمبنى كلية الآداب الجديد يأتى فى إطار خطة الجامعة والكلية لاستكمال إنشاءات المبانى التعليمية بكلية الآداب والتى تشمل المدرجات التعليمية والمعامل والقاعات الدراسية والمسرح.
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد
وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد

الكلمات المفتاحية

مبنى كلية الآداب الجديد حجر الأساس جامعة المنصورة أشرف عبد الباسط

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف صفقة الموسم

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 18 ساعة

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على معلقي مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 13 ساعة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كلية آداب المنصورة تحتفل بتخرج الدفعة 36 (صور)

ختام فعاليات مهرجان "800 سنة منصورة" (صور)

رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة فيليكو ترنوفو البلغارية (صور)

رئيس جامعة المنصورة يتفقد الوحدات الجديدة بكلية طب الأسنان

مراسم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية التمريض على احتفالية اليوبيل الفضى فى جامعة المنصورة

وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لـ"تمريض الدقهلية" باحتفالية اليوبيل الفضي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:59 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

02:08 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

03:08 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements