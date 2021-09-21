وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة لاستكمال مبنى كلية الآداب الجديد



مبنى كلية الآداب الجديد

رافق رئيس الجامعة، خلال الافتتاح، الدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الآداب، والدكتور وائل البرعى وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور مسعد سليمان وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سهير وحيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبراهيم بركات عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمد غنيم عميد الكلية الأسبق ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



رئيس جامعة المنصورة

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة أن استكمال الانشاءات الخاصة بمبنى كلية الآداب الجديد يأتى فى إطار خطة الجامعة والكلية لاستكمال إنشاءات المبانى التعليمية بكلية الآداب والتى تشمل المدرجات التعليمية والمعامل والقاعات الدراسية والمسرح.

افتتح الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، المرحلة الثانية لمبنى كلية الآداب الجديد، والتى تشمل تسليم عدد 100 طالب لكل مدرج، كما قام بوضع حجر الأساس لبداية المرحلة الثالثة لإنشاءات مبنى كلية الآداب الذى يتكون من مبنى المسرح بالإضافة إلى 3 مدرجات بسعة 600 طالب بكل مدرج.