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جامعة المنصورة تنعي وفاة المشير طنطاوي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:30 م
المشير طنطاوي
المشير طنطاوي
محمد كشك
ينعي الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة باسمه وباسم جموع أعضاء هيئة التدريس، العاملين والطلاب المغفور له المشير حسين طنطاوي.

وقال إن المشير "رجل حارب ودافع عن أرضه وانتصر، وتحمل مسئولية الوطن فى لحظة ظن العالم أن مصر ستخطو نحو المجهول. فكان على قدر المسئولية ليعبر بمصر وشعبها لبر الأمان".

خالص العزاء لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، وندعو الله يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

نعت محافظة الدقهلية، اليوم، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري الأسبق، وذلك بعد إعلان خبر وفاته وذلك عبر بيان لها تم نشره علي الصفحة الرسمية للمحافظة، وجاء نص البيان:

"نعى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ببالغ الحزن، وعميق الأسى، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم، معربا عن خالص التعازي إلى عائلة الراحل العظيم، وأسرة العسكرية المصرية، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وأكد "مختار" أن ما حققه الراحل العظيم خلال مسيرته يخلد اسمه بحروف من نور في تاريخ الأمة الى الأبد، وفي قلوب المصريين، وفي سجل شرفاء الوطن، مشيرا إلى أنه كان قائدًا عسكريًا فريدا، ورجل دولة من الطراز الأول، أدى مهامه الجسام بضمير وطني مخلص، وشجاعة وإقدام، لتظل راية مصرنا الغالية عالية خفاقة في العالمين.

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