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دانيال كريج ضد فكرة تجسيد سيدة لشخصية "جيمس بوند"

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:52 م
دانيال كريج
دانيال كريج
أحمد جمال أحمد

أجرى النجم دانيال كريج عدد من الحوارات الصحفية على خلفية الاستعداد لطرح الجزء المرتقب من أفلام جيمس بوند الذي سيكون الأخير له.
ووفق صحيفة ديلي ميل، صرح كريج بأحد الحوارات أنه لا يشجع مقترح تجسيد سيدة لشخصية جيمس بوند، وفي رأيه جانب إيجابي أن النساء يستحقون ابتكار شخصية كاملة من البداية لهن بنفس قدر شخصية بوند.
وسيكون الجزء القادم من أفلام جيمس بوند هو الأخير لكريج في شخصية العميل السري الشهير.

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فيلم جيمس بوند دانيال كريج جيمس بوند 25

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