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تعرف على معلقي مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:31 م
الاهلي
الاهلي
محمود دياب
كشفت شبكة قنوات أون تايم سبورت، عن معلقي لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي طلائع الجيش في كأس السوبر المصري.


ويلتقي الفريقان مساء اليوم الثلاثاء ، الموافق 21 سبتمبر الحالي، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء.


وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورت، عن نقل لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي طلائع الجيش، بشكل حصري عبر قنواتها.


 معلقي مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر
ويعلق على المباراة أيمن الكاشف عبر الصوتية الأولى لقناة أون تايم سبورتس 1، بينما يتولى التعليق على الصوتية الثانية محمد الكواليني.

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