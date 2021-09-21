وكيل النقاز: تنازل اللاعب عن القضية ساهم بشكل كبير في رفع العقوبة

أكد حازم فتوح وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك الجديد، أن تنازل اللاعب عن القضية التي رفعها من قبل ضد النادي الأبيض بسبب مستحقاته أدى لإلغاء العقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نادي الزمالك.









وأوضح وكيل اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي أن النقاز وقع على تنازل عن الحكم الذي حصل عليه ضد النادي في الفترة الماضية بعد توقيعه على عقود الانتقال للفريق الأبيض.









وشدد على أن تنازل النقاز عن القضية ساهم في رفع العقوبة الموقعة على القلعة البيضاء.









وأكد أن الصيغة الاحترافية التي صيغت بها المخالصة، ساهمت في أن يظهر الحكم بهذا الشكل الذي يبرىء ساحة الزمالك تماما.









بدل من أن تحسب عليه قضية تم تسديدها، وتظل موجودة في التاريخ الخاص بالقضايا التي تم تسويتها، بل اعتبر الفيفا أن القضية كأن لم تكن.









وأضاف فتوح أن اللاعب كان يعلم أن كتابة المخالصة بهذه الصيغه سوف يحمله مصاريف إجراءات التقاضي، إلا أنه وقع على المخالصة حبا وتقديرا للزمالك وجماهيره.