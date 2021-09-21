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عاجل - الإصابات تزعج مانشستر سيتي

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:35 م
جوارديولا
جوارديولا
محمد زويد
كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه سيضطر إلى إشراك العديد من اللاعبين الشباب في مباراة الثلاثاء بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، أمام ويكومب واندرارز، بسبب معاناة عدد من لاعبي الفريق الأول من الإصابة.

جوارديولا: لابد من إشراك العناصر الشابة خلال المباراة المقبلة

حيث نقل موقع سيتي على الإنترنت عن جوارديولا قوله "لا أملك أي خيار أمام ويكومب، سنشرك عددا من اللاعبين الشباب".

وتابع "يعاني جون ستونز وايمريك لابورت وألكسندر زينتشنكو ورودري من الإصابة، ونفس الأمر مع جوندوجان".

وأضاف "إنها فرصة جيدة للاعبي الأكاديمية، لهذا السبب هم هنا".

وبعد مباراة ويكومب، يواجه المان سيتي، معركة صعبة تتمثل في مواجهة تشيلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم ليفربول في غضون 9 أيام، مما يعني أن الإصابات ستكون مصدر قلق كبير للمدرب الإسباني.

ونوه "ربما نريح بعض اللاعبين من أجل المباريات القادمة".

وأتم "روبن دياز لعب كل الدقائق حتى الآن، وجواو (كانسيلو شارك كذلك في كل الدقائق، ولذلك لا أعتقد أنهما سيشاركان في هذه المباراة".

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