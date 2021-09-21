عابد يستقبل وفد مجلس النواب الأردني بمقر البرلمان العربي ويؤكد على المكانة الكبيرة للأردن

استقبل اليوم معالي النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، وفداً من مجلس النواب الأردني برئاسة معالي الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة بمجلس النواب الأردني. وحضر اللقاء من البرلمان العربي معالي اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي ومعالي النائبة شادية خضير عضو البرلمان العربي.





وفي بداية الاجتماع ، نقل "عابد" للوفد الأردني تحيات صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مؤكداً على اعتزاز البرلمان العربي بهذه الزيارة، خاصة في ضوء المكانة الخاصة التي تحظى بها المملكة الأردنية الهاشمية لدى البرلمان العربي .





وشدد "عابد " على أن المملكة الأردنية الهامشية تعد من الدول الرئيسية والمحورية في منظومة العمل العربي المشترك وفي المنظومة الإقليمية، مثمناً السياسات الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ودوره الكبير في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.





كما أكد نائب رئيس البرلمان العربي على تقدير البرلمان العربي للجهود الكبيرة التي يقوم بها العاهل الأردني تجاه القضية الفلسطينية، والدفاع عن المقدسات الإسلامية وفي مقدمتها الأقصى والقدس الشريف، وذلك في ظل الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة، مشدداً على أن البرلمان العربي سيظل داعم بشكل دائم لكافة القضايا التي تهم المملكة الأردنية وتخدم مصالح شعبها، ومصالح الشعوب العربية بشكل عام.





وأشار نائب رئيس البرلمان العربي إلى أن الإستراتيجية الجديدة للبرلمان تعمل على إيلاء الجانب الإعلامي اهتماماً كبيراً، من خلال تبني إستراتيجية إعلامية جديدة وفق متطلبات العمل الإعلامي الحديث.





من جانبه، وجه رئيس الوفد الأردني الدكتور عمر الزيود رئيس لجنة التوجيه الوطني والاعلام والثقافة بمجلس النواب الاردني، الشكر الى البرلمان العربي على الجهود الكبيرة التي يقوم بها مؤخراً تحت رئاسة معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، مؤكداً أن البرلمان الأردني عضو فاعل في البرلمان العربي .





ودعا "الزيود" الى تعزيز التعاون بين الدول العربية على المستوى الثقافي ورفع الوعي الوطني والفكري وتبني خطاب إعلامي عربي موحد، لمواجهة الفكر المتطرف، ونشر الفكر المستنير حتى يكون هناك وعي كامل لدى الشعوب العربية بالمصلحة الوطنية والعربية بشكل عام. وقال "الزيود" "نعول على البرلمان العربي في توحيد الخطاب الإعلامي العربي لكي يكون قادر على مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات المواطن العربي".





ومن جانبه، أكد معالي اللواء طارق نصير على المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة الأردنية الهاشمية لدى الشعوب العربية، ولدى الشعب المصري بشكل خاص، لاسيما في ضوء التوافق وتقارب الرؤى بين البلدين تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية دور الإعلام في الوقت الحالي على كافة المستويات، وضرورة أن يكون على قدر المسئولية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.





وبدروها، أكدت معالي النائبة شادية خضير على الدور التاريخي والرائد الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وشعباً، تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني، باعتباره العامل الرئيسي الذي يمثل قودة دفع للموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.