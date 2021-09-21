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نقيب المحامين ينعى المشير طنطاوي: سُجل اسمه بحروف من نور في التاريخ المصري

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:43 م
نقيب المحامين
نقيب المحامين
آيات عامر
نعى رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الراحل البطل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال، في بيان: "فقدت مصر اليوم رمزًا من رموزها العسكرية، ورجلًا من أخلص أبنائها، وهب حياته لخدمة وطنه على مر السنين، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، سُجل اسمه بحروف من نور في التاريخ المصري، الراحل البطل المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وتابع البيان: "لا ينكر أحد على البطل الراحل، أنه في فترة غاية في الصعوبة تولى مسئولية إدارة دفة البلاد بجدارة وبحكمة ليدفع عن بلدنا الحبيب المخاطر التي أحاطت بها في هذه الفترة".

واستكمل نقيب المحامين: "وإنني إذ أنعى بإسمي واسم كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين، وجميع السادة محامي مصر، الراحل الرمز والقائد البطل المشير محمد حسين طنطاوي، فإنني أتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرته، وأدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الصالحين الأبرار".
نقيب المحامين ينعى المشير طنطاوي: سُجل اسمه بحروف من نور في التاريخ المصري
نقيب المحامين ينعى المشير طنطاوي: سُجل اسمه بحروف من نور في التاريخ المصري

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