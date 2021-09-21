Advertisements

شعبة المواد الغذائية: تراجع كبير في أسعار السكر بالأسواق المصرية

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
شريف بدر
رفعت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة تقريرًا إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئس غرفة القاهرة عن الحركة التجارية بالسوق في قطاعها ومدي توافر السلع وتنوع منافذ بيعها.

جاء ذلك  خلال اجتماع الشعبة لبحث آخر المستجدات بسوق السلع الغذائية في ظل قرب دخول الموسم الدراسي الجديد2021.

وقال عمرو حامد رئيس الشعبة إن التقرير الذي رفعته الشعبة إلى المهندس إبراهيم العربي يشير إلى استقرار حالة السوق وتوافر السلع وتنوع منافذ بيعها، وهو ما يبشر بأن الفترة القادمة ستكون أكثر استقرارًا في هذا القطاع، لافتًا إلى أن الشعبة تقوم بمتابعة حالة السوق بشكل يومي لرصد أي مستجدات أولًا بأول ورفعها في تقرير إلى مجلس إدارة الغرفة.

وكشف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة إن التقرير تضمن انخفاض سعر طن السكر بقيمة 500 جنيه حيث تراجع إلى 7700 بدل من 9200 جنيه بسبب زيادة المعروض بالسوق مقابل الطلب وتدخل الدولة بزيادة معروض السكر والسلع المختلفة، فضلًا عن الدور المهم الذي تقوم به كافة أجهزة الدولة لضبط السوق .

وأشاد "حامد" بدور المهندس إبراهيم العربي ومتابعته لحالة السوق عن طريق الشعب التجارية النوعية في الأنشطة المختلفة، وهو دور مهم يقوم به لمساندة الدولة في زيادة معروض السلع والمساهمة في ضبط السوق واستقراره.

الكلمات المفتاحية

غرفة القاهرة التجارية شعبة المواد الغذائية سعر السكر دخول المدارس اهلا مدارس أسعار السكر

أخبار تهمك

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على بيع نجم الأهلي عقب السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

منذ ساعتين و 11 دقيقة

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

منذ يوم

عاجل.. شوبير يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على معلقي مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف التعاقد مع نجم منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

إتحاد الكرة يحسم موقف مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد وفاة المشير طنطاوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

منذ ساعة و 20 دقيقة

بالتفاصيل.. خطة مدوية من نجم الأهلي للرحيل إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من خطف صفقة الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. قرار ناري من لابورتا تجاه كومان بعد تعادل برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك مهدد بعدم القيد

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

"المواد الغذائية": توافر السلع التموينية.. وانخفاض كبير للأرز في السوق الحر

في اجتماع طارئ.. شعبة الخضروات تناقش تداعيات رفع الوقود على الأسعار

غرفة القاهرة التجارية تعلن زيادة أسعار الخضروات والفاكهة بعد تحرير أسعار الوقود

"الغرف التجارية": تراجع سعر الفائدة يساهم في خفض الأسعار بالأسواق

شعبة المواد الغذائية : أسعار السكر تسجل ارتفاعات

تحرك جديد في أسعار السكر خلال الفترة المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:59 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين الأهلي ومدرب جنوب إفريقيا بسبب بيرسي تاو

عاجل- بيراميدز يخطف الصفقة الكبرى من الزمالك

12:44 م

عاجل.. قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن السوبر بعد وفاة المشير طنطاوي

02:08 م

فرج عامر يوجه طلبا مباشرا إلى الخطيب

09:01 ص

عاجل.. الحكم على المتهمين في قضية عقار جسر السويس المنهار

03:08 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

Advertisements