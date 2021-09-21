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نقيب محامي شمال القاهرة عن المشير طنطاوي: من أخلص الرجال
الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:48 م
آيات عامر
تقدم عمرو محيي الدين نقيب محامي شمال القاهرة بخالص العزاء للشعب المصري وقواتنا المسلحة في فقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوي.
وأكد محيي، أن التاريخ سوف يشهد يوما أنه من أخلص الرجال الذين قدموا الكثير من أجل إنقاذ وحماية هذا الوطن.
وأضاف، أن المشير طنطاوى قدم نموذجا للقائد الوطني الشجاع، وله مواقف وطنية كثيرة خلال خدمته العسكرية، وحافظ على الدولة المصرية وأرواح المصريين بعد ثورة يناير ٢٠١١، مشيرا إلى أنه كان بطل من أبطال حرب أكتوبر والتاريخ لن ينسي مواقفه الخالدة ودوره العظيم فى حماية مصر وترابها.