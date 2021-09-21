نقيب محامي شمال القاهرة عن المشير طنطاوي: من أخلص الرجال

تقدم عمرو محيي الدين نقيب محامي شمال القاهرة بخالص العزاء للشعب المصري وقواتنا المسلحة في فقيد الوطن المشير محمد حسين طنطاوي.





وأكد محيي، أن التاريخ سوف يشهد يوما أنه من أخلص الرجال الذين قدموا الكثير من أجل إنقاذ وحماية هذا الوطن.



