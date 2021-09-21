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"خان الأمانة".. فني صيانة يكتم أنفاس عجوز العمرانية لسرقتها

الثلاثاء 21/سبتمبر/2021 - 04:50 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات قتل سيدة عجوز، داخل منزلها بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.

وبينت التحريات أن العجوز عمرها 80 سنة، ولديها 4 أبناء وتقيم بمفردها بالشقة محل الجريمة.

يوم الجريمة توجه إليها فني إلكترونيات، عشريني العمر، لمسكن العجوز لكونه معتاد إصلاح "الكهرباء، الدش"، لها، وعلى علم بإقامتها بمفردها، وطرق باب شقتها، ولدى فتحها، كتم أنفاسها ولم يتركها إلا جثة هامدة.

توجه العشريني إلى غرفة نوم السيدة وسرق مبلغ 5 ألاف جنيه، وهاتفها المحمول، وشاشة تلفزيون وفر هاربا.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بورود بلاغًا مفاده بالعثور على جثة سيدة عجوز داخل منزلها، بنطاق القسم.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة توصلت إلى أن فني صيانة وراء ارتكاب الجريمة لسرقتها.

وأعدت مأمورية بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليه وإعادة المسروقات، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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